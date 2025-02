Antony-Verbleib bei Betis doch möglich?

Betis Sevilla möchte Manchester Uniteds Leihgabe Antony ein weiteres Jahr behalten. Auf die Frage der ‚Sun‘, ob der Brasilianer länger bei Betis bleiben könnte, antwortet Betis-CEO Ramon Alcaron: „Ja, ich denke schon. Es besteht die Möglichkeit, dass er in der nächsten Saison weitermacht, warum nicht?“ Alcaron ergänzt: „Wir haben ihnen (Manchester United, Anm. d. Red.) im Laufe der Woche Einzelheiten zum Spieler geschickt, damit sie sehen können, dass wir uns um ihn bemühen.“

Antony wechselte im Januar per Leihe ohne Kaufoption in die spanische Liga zu Betis. In den bisherigen Spielen wusste der Brasilianer durchaus zu überzeugen. In den ersten beiden Liga-Duellen kam der 23-Jährige jeweils über mehr als 70 Minuten zum Einsatz und erzielte ein Tor. Antonys Vertrag bei den Red Devils läuft noch bis 2027.