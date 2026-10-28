Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Drei Neuzugänge für Köln

von Fabian Ley - Quelle: Sport Bild
1 min.
Thomas Kessler hat den Hörer am Ohr @Maxppp

Der 1. FC Köln plant, im Winter gleich mehrere Neuzugänge an Bord zu holen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass die Domstädter den Markt nicht nur nach einem Stürmer, sondern auch nach einem neuen Sechser sondieren. Darüber hinaus könnte auch ein neuer Innenverteidiger kommen, sollte Rav van den Berg (22) nach den Gesprächen mit FC-Boss Thomas Kessler im Januar die Flucht ergreifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund der Transfer-Bestrebungen sind aber insbesondere die Verletzungen von Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri (31) und Angreifer Thijs Dallinga (26). Für den Sturm richtet sich der Blick der Kölner vor allem in die Premier League. Ein Kandidat ist Lukas Nmecha (27/Leeds United), auch Callum Wilson (34/FC Brentford) und Eddie Nketiah (27/Crystal Palace) wurden zuletzt gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Rav Wiebe van den Berg
Ellyes Skhiri

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Rav Wiebe van den Berg Rav Wiebe van den Berg
Ellyes Skhiri Ellyes Skhiri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert