Drei Neuzugänge für Köln

Der 1. FC Köln plant, im Winter gleich mehrere Neuzugänge an Bord zu holen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass die Domstädter den Markt nicht nur nach einem Stürmer, sondern auch nach einem neuen Sechser sondieren. Darüber hinaus könnte auch ein neuer Innenverteidiger kommen, sollte Rav van den Berg (22) nach den Gesprächen mit FC-Boss Thomas Kessler im Januar die Flucht ergreifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund der Transfer-Bestrebungen sind aber insbesondere die Verletzungen von Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri (31) und Angreifer Thijs Dallinga (26). Für den Sturm richtet sich der Blick der Kölner vor allem in die Premier League. Ein Kandidat ist Lukas Nmecha (27/Leeds United), auch Callum Wilson (34/FC Brentford) und Eddie Nketiah (27/Crystal Palace) wurden zuletzt gehandelt.