Jovic weckt Interesse in England

Luka Jovic könnte Real Madrid in Richtung England verlassen. Wie ‚Express & Star‘ schreibt, halten die Bosse der Wolverhampton Wanderers große Stücke auf den serbischen Stürmer. Der Klub aus der Premier League schaut sich nach einem Ersatz für Raúl Jiménez (29) um, der aufgrund eines Schädelbruchs ausfällt. Auch Divock Origi (25) vom FC Liverpool ist ein Thema bei den Wolves.

Jovic ist auch eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel zu Real Madrid nur Bankdrücker bei den Königlichen. Ein Weggang im Januar ist nicht ausgeschlossen. Zuletzt machten auch Gerüchte die Runde, wonach Eintracht Frankfurt den 23-Jährigen auf Leihbasis und als Ersatz für Bas Dost zurückholen könnte. Der 32-jährige Niederländer schloss sich an Heiligabend dem FC Brügge an. Interesse an Jovic bekundet auch der AC Mailand.