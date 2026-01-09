Besondere Connection: Verlockende Option für Doekhi

Abgesehen von Leeds United baggert offenbar noch ein weiterer Premier League-Klub an Danilho Doekhi (27). Wie der ‚kicker‘ berichtet, interessiert sich auch Aston Villa sehr für den Innenverteidiger, der kürzlich in sein letztes halbes Vertragsjahr bei Union Berlin eingebogen ist. Den Köpernickern bietet sich im Winter also die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für den Dauerbrenner zu kassieren, immerhin scheint eine Verlängerung ausgeschlossen.

Für einen verfrühten Abgang des Abwehrspielers will Union dem Vernehmen nach mit 13 Millionen Euro entschädigt werden – eine Summe, die der Tabellendritte der englischen Liga wohl locker investieren könnte. Übrigens: In Birmingham ist aktuell schon Doekhis Cousin Lamare Bogarde (22) aktiv. Nicht ausgeschlossen, dass diese Connection am Ende den Ausschlag gibt in den Verhandlungen um den Niederländer.