Barça & Raiola: Gespräche über vier Spieler

Der FC Barcelona und Star-Berater Mino Raiola haben bei ihrem Treffen am Montag in Turin offenbar nicht nur über Erling Haaland gesprochen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, holten Präsident Joan Laporta und Co. auch Informationen über drei weitere Klienten von Raiola ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darunter mit Mittelfeldspieler Paul Pogba (28, Manchester United) ein weiterer Superstar. Zudem sprachen die Parteien auch über Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24, Ajax Amsterdam) und Mittelfeld-Talent Xavi Simons (18, Paris St. Germain).

Das Trio eint: Allesamt sind am Saisonende Stand jetzt ablösefrei zu haben und damit für das wirtschaftlich wie sportlich strauchelnde Barça besonders interessant. Priorität habe derweil aber die Verpflichtung von Haaland.

Priorität Haaland

Die Tormaschine von Borussia Dortmund soll das Gesicht des neuen Teams werden. Laporta bat Raiola wohl darum, die Forderungen für die eigene Provision zu senken. Dennoch würde das Paket aus Ablöse und Gehalt riesig werden.

Wie Barça das – trotz anvisierter neuer Sponsorendeals – angesichts von 1,3 Milliarden Euro Schulden und zahlungskräftiger Konkurrenz stemmen will, bleibt unklar. Unterdessen hat auch der BVB die Hoffnung auf einen Haaland-Verbleib noch nicht aufgegeben.