Luka Vuskovic hat für den weiteren Verlauf seiner Karriere wohl einen klaren Traum. ‚Sky‘ berichtete kürzlich, es sei das „ultimative Ziel“ des Innenverteidigers, in Zukunft das Trikot von Real Madrid zu tragen.

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Aktuell läuft Vuskovic für Brighton & Hove Albion auf und steht dort bis 2031 unter Vertrag. Nichtsdestotrotz werden aufgrund seiner starken Leistungen Stimmen um einen möglichen Sommerwechsel laut. 100 Millionen Euro Ablöse stehen schon jetzt für den 19-Jährigen im Raum.

Brisant: Offenbar hat es auch Reals größter Rivale, der FC Barcelona, auf Vuskovic abgesehen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben die Katalanen jüngst Kontakt zum kroatischen Nationalspieler aufgenommen. Barça zähle im Poker derzeit „zu den ernsthaftesten Interessenten“.

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Bald auch Real?

Zuletzt wurde unter anderem dem FC Bayern und dem FC Liverpool Interesse an Vuskovic nachgesagt. Mit Blick auf die steile Entwicklung des Ausnahmetalents dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die Königlichen konkret die Fühler ausstrecken.