Tohumcu vor Hoffenheim-Absprung

von Luca Hansen - Quelle: Fanatik
Umut Tohumcu wird der TSG Hoffenheim aller Voraussicht nach vorerst den Rücken kehren. Wie das türkische Portal ‚Fanatik‘ berichtet, steht der Mittelfeldspieler unmittelbar vor einer Leihe zu Galatasaray. Für den Anschluss erhalten die Löwen eine Kaufoption.

Im Kraichgau spielt der 21-Jährige nur eine Nebenrolle. Lediglich fünfmal stand er in der laufenden Spielzeit für die TSG in der Bundesliga auf dem Rasen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am
