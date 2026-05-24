BVB-Juwel Inácio vor Länderspiel-Debüt

Samuele Inácio von Borussia Dortmund steht womöglich vor seiner ersten Berufung in den italienischen Nationalkader. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der 18-jährige Offensivspieler zu einer Reihe von Youngsters gehört, die Interimstrainer Silvio Baldini für die Testspiele gegen Luxemburg (3. Juni) und Griechenland (7. Juni) nominieren möchte.

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Nach dem erneuten Verpassen der Weltmeisterschaft steht das italienische Team vor einem größeren Umbruch. Inácio, der theoretisch auch für Brasilien spielberechtigt wäre, könnte dabei mittelfristig eine wesentliche Rolle einnehmen.