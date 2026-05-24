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Bundesliga

BVB-Juwel Inácio vor Länderspiel-Debüt

von Tobias Feldhoff - Quelle: Gazzetta dello Sport
Samuele Inácio freut sich über einen weiteren Einsatz @Maxppp

Samuele Inácio von Borussia Dortmund steht womöglich vor seiner ersten Berufung in den italienischen Nationalkader. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der 18-jährige Offensivspieler zu einer Reihe von Youngsters gehört, die Interimstrainer Silvio Baldini für die Testspiele gegen Luxemburg (3. Juni) und Griechenland (7. Juni) nominieren möchte.

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Nach dem erneuten Verpassen der Weltmeisterschaft steht das italienische Team vor einem größeren Umbruch. Inácio, der theoretisch auch für Brasilien spielberechtigt wäre, könnte dabei mittelfristig eine wesentliche Rolle einnehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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