Fast fix: James bekommt Rekordvertrag bei Chelsea

Reece James steht vor der Verlängerung beim FC Chelsea. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der 22-jährige Rechtsverteidiger mit den Blues auf einen neuen Vertrag geeinigt, der ihn zum bestbezahlten Defensivspieler in der Geschichte des Klubs machen wird. Genaue Angaben zum zukünftigen Gehalt werden nicht gemacht.

Bereits in den kommenden Tagen soll die Verlängerung mit James offiziell verkündet werden. Dem Bericht zufolge nahm Chelsea erst vor kurzer Zeit die Vertragsgespräche auf, konnte sich aber schnell mit dem englischen Nationalspieler einigen.

James durchlief die Jugendabteilung der Londoner und debütierte im Januar 2020 für die Profis. Seitdem hat er sich zu einem der besten Rechtsverteidiger der Welt entwickelt, der sich auch immer wieder gefährlich ins Offensivspiel seiner Mannschaft einbringt. In der vergangenen Saison war James an 17 Treffern direkt beteiligt, in der aktuellen Spielzeit sind es bereits zwei Torbeteiligungen in vier Pflichtspiel-Einsätzen.