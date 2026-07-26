Bericht: Leipzig stimmt Diomande-Verkauf zu

Real Madrid ist in den Verhandlungen mit RB Leipzig um Yan Diomande (19) allem Anschein nach der Durchbruch gelungen. Ben Jacobs berichtet von einer grundsätzlichen Einigung zwischen den Vereinen. Laut ‚Teamtalk‘ befindet sich Diomande schon auf dem Weg in die spanische Hauptstadt.

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FT hatte erst am gestrigen Samstag berichtet, dass die Königlichen den Deal schnellstmöglich eintüten wollen. Diomande selbst hat Real schon zugesagt, dem ivorischen WM-Fahrer winkt ein Fünfjahresvertrag.

Für den Dribbelkünstler, der sich auch mit Paris St. Germain auf eine Zusammenarbeit verständigte, stand zuletzt eine Ablöse über 115 bis 120 Millionen Euro im Raum. Im vergangenen Jahr hatte RB den Rechtsfuß für 20 Millionen Euro von CD Leganés losgeeist.