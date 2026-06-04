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Bundesliga

Paukenschlag: Bayern mit Brown einig

Der FC Bayern bastelt dieser Tage nicht nur am Transfer von Ismael Saibari. Auch mit Nathaniel Brown sind die Münchner übereingekommen.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Nathaniel Brown im Trikot von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Der FC Bayern verhandelt aktuell offenbar an mehreren Fronten. Nicht nur die Verpflichtung von Offensivakteur Ismael Saibari (25/PSV Eindhoven), sondern auch von Nathaniel Brown (22) wollen die Münchner zeitnah eintüten.

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Einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Brown-Deal hat der FCB schon getan: ‚Sky‘ berichtet von einer mündlichen Einigung zwischen dem Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt und dem Rekordmeister. Positive Gespräche mit Cheftrainer Vincent Kompany sollen den deutschen WM-Fahrer von dem Schritt überzeugt haben.

Brown winkt in der bayrischen Landeshauptstadt ein Kontrakt bis 2031. Derweil laufen die Verhandlungen über die Ablöse auf Hochtouren. Dem Bezahlsender zufolge findet bereits ein Austausch zwischen Bayern und Frankfurt statt. Dem Vernehmen nach fordert die SGE 60 bis 65 Millionen Euro für den vertraglich bis 2030 gebundenen Linksfuß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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