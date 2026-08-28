Bayern überrascht Saibari

Nach den ersten Wochen zeigt sich Ismael Saibari begeistert vom FC Bayern. Im Interview mit ‚bundesliga.com‘ sagt der Marokkaner: „Ich hatte den Eindruck, dass es einer der größten Vereine der Welt ist. Aber wenn man selbst Teil davon ist, merkt man erst, wie groß er wirklich ist. Er war sogar noch größer, als ich erwartet hatte – alles stimmt, von den kleinsten bis zu den größten Details. Ich hatte erwartet, dass er groß sein würde, aber er ist noch größer, als ich dachte.“

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Der 25-Jährige ist für 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven an die Säbener Straße gewechselt und hat sich bereits gut eingelebt: „Die Mitarbeiter und die Spieler haben mir geholfen, mich willkommen zu fühlen. Ich fühle mich hier zu Hause, deshalb bin ich sehr glücklich.“ Gegen Borussia Dortmund (2:1) gab der Angreifer im Franz Beckenbauer-Supercup sein Debüt bei den Münchnern und feierte direkt seinen ersten Titel.