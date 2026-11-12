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La Liga

Barça: Teenie statt Tah?

von Lukas Hörster - Quelle: Sport
Jonathan Tah beim Aufwärmen @Maxppp

Der FC Barcelona will im Winter einen neuen Innenverteidiger holen und fokussiert sich dabei womöglich auf Ruud Nijstad. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wird der 18-jährige Linksfuß bei den Katalanen hoch geschätzt. Twente Enschede fordert 20 Millionen Euro Ablöse, auch in der Bundesliga ist er heiß begehrt.

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Nijstad ist somit eine Alternative zu Jonathan Tah (30). Wie ‚Sky‘ kürzlich berichtete, würde Barça nämlich eigentlich im Winter gern den deutschen Nationalspieler verpflichten. Tah selbst und auch sein Verein Bayern München winkten jedoch sofort ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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