WM-Qualifikation Europa

DFB: Kapitänsfrage geklärt

von Lukas Weinstock
Jonathan Tah im Trikot des FC Bayern @Maxppp
Luxemburg Deutschland

In Abwesenheit von Joshua Kimmich (30) wird Jonathan Tah die deutsche Nationalmannschaft im morgigen WM-Quali-Spiel in Luxemburg (21 Uhr) auf das Feld führen. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der heutigen Pressekonferenz: „Jonathan Tah wird ihn als Kapitän ersetzen, weil wir vor der Nations League mal einen Mannschaftsrat nominiert haben. Aufgrund seiner Leistungen und seiner Position finde ich immer ganz interessant, wenn du jetzt einen Spieler hast, der viel von dem Spiel vor sich sieht und auch viel und gerne von Haus aus coacht.“

Nagelsmann weiter: „Er hat sich sehr gut stabilisiert bei Bayern und spielt eine sehr gute Saison. Nach anfänglichem Reinkommen macht er es mittlerweile richtig, richtig gut. Demnach hat er es verdient und wird morgen die Binde tragen.“ Kimmich wird rechts hinten durch Ridle Baku ersetzt.

