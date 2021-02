Arteta: „Kritik an Willian ist nicht unfair“

Das Abenteuer FC Arsenal wird für den Willian immer mehr zum Fiasko. In der gestrigen Europa League-Begegnung mit Benfica Lissabon (1:1) war er bei seiner einminütigen Einwechslung lediglich Mittel zum Zweck, um das Ergebnis über die Runden zu bringen. Sein bislang letzter Startelfeinsatz datiert am 19. Dezember. Weder Spieler noch Klub sind mit der aktuellen Situation zufrieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer unterzeichnete der ehemalige Nationalspieler einen Vertrag über drei Jahre bei den Gunners. Als erfahrener Mann auf dem Flügel sollte Willian dafür sorgen, dass Arsenal die Spitzengruppe in der Premier League attackieren kann. Die Erwartungen erfüllte er bisher bei weitem nicht. Seine Einsatzzeiten nahmen im Verlauf der Saison kontinuierlich ab. Inzwischen ist er nicht mehr als ein Ergänzungsspieler.

Arteta von Williams Qualität überzeugt

Sein Trainer Mikel Arteta nimmt Willian in die Pflicht: „Ich sage nicht, dass die Kritik an ihm unfair ist, denn die Erwartungen sind hoch, was die Tore und Assists angeht, die er beisteuern kann.“ Man erwarte, dass er in der Startelf steht, deshalb sei es normal, dass man darüber schreibt, führt der spanische Übungsleiter fort. An den Trainingsleistungen des Flügelstürmers habe er jedoch nichts zu bemängeln. Zu den Darbietungen auf dem Platz sagt Arteta: „Das wird kommen, bei der Qualität, die er hat.“

In der Premier League gelangen Willian drei Vorlagen. Einen Treffer bleibt er den Arsenal-Fans bislang schuldig. In den anderen Wettbewerben ist der ehemalige Chelsea-Spieler noch gänzlich ohne Scorerpunkte. Bei einem kolportierten Gehalt von 240.000 Euro pro Woche stimmt das Verhältnis zur Leistung nicht. In der entscheidenden Endphase der Saison muss mehr kommen.