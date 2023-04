Paderborn: Hünemeier beendet Karriere

Uwe Hünemeier beendet im Anschluss an die Saison seine Karriere. Wie der SC Paderborn bekanntgibt, hängt der 37-Jährige im Sommer seine Schuhe an den Nagel und übernimmt innerhalb des Klubs eine andere Funktion. Mit Blick auf sein Karriereende sagt der Innenverteidiger: „Es waren wunderbare Jahre, die ich als Fußballer auf verschiedenen Stationen erleben durfte. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich das Ende meiner aktiven Karriere selbst bestimmen kann. “

Und weiter: „Insbesondere der SC Paderborn 07 ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben kann.“ Wie genau ebenjene Funktion aussieht, ist dem Zweitligisten zufolge noch zu definieren. Für Paderborn stand der ehemalige Dortmunder bisher 193 Mal auf dem Rasen.

