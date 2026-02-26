Schriftliches Angebot: Herthas Karbownik in die Bundesliga?

Sportlich sieht es bei Werder Bremen momentan alles andere als rosig aus. Elf Spieltage vor Schluss rangieren die Grün-Weißen auf einem direkten Abstiegsplatz der Bundesliga, warten seit 13 Partien auf einen Sieg. Unklar ist also, ob es in der kommenden Spielzeit Erst- oder Zweitligafußball am Osterdeich zu sehen gibt.

Dennoch muss die Kaderplanung für die nächste Saison anlaufen. Der Nordklub plant daher zunächst zweigleisig. Gesucht werden Spieler, die in beiden Ligen helfen könnten. Einen solchen haben die Bremer offenbar bei Hertha BSC ausfindig gemacht, wie die ‚Bild‘ berichtet. Demnach hat Werder Michal Karbownik ein schriftliches Angebot unterbreitet – ligaunabhängig gültig.

Ablösefrei zu haben

Der Vertrag des vierfachen polnischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus, der flexibel einsetzbare Linksverteidiger mit starkem rechten Fuß wäre somit ablösefrei. Hertha versucht seit längerem, mit dem wichtigen Stammspieler zu verlängern, dieser zögert jedoch. Offenbar wegen des Bremer Angebots. Dieses umfasst laut der Boulevardzeitung ein Jahresgehalt von einer Million Euro.

Eigentlich fühle sich der schnelle Außenverteidiger in Berlin sehr wohl, Karbownik will jedoch Bundesliga spielen. Daher sondiert sein Berater den Markt. Fraglich ist also, ob der Pole auch bei einem Werder-Abstieg bereit zum Wechsel wäre.

Vorteil für Bremen: Coach Thioune kennt Karbownik bereits aus der gemeinsamen Saison 2022/23 bei Fortuna Düsseldorf. Der 51-Jährige schätzt demnach vor allem die Vielseitigkeit des Profis, der auch im linken und defensiven Mittelfeld sowie auf der rechten Seite auflaufen kann. Karbownik stammt aus der Jugendakademie von Legia Warschau und war im Sommer 2023 für 1,3 Mio. von Brighton & Hove Albion zu Hertha gekommen.