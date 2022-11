Solbakken vor Wechsel nach Rom

Ola Solbakken vom FK Bodö/Glimt steht kurz vor dem Wechsel nach Italien. Fabrizio Romano berichtet, dass sich die AS Rom mit dem 24-Jährigen auf einen ablösefreien Transfer verständigt hat. Laut dem Transferexperten wird Solbakken in den nächsten Stunden in Rom erwartet, um die sportlichen Untersuchungen zu durchlaufen und anschließend seinen Vertrag zu unterzeichnen.

Im Sommer wurde der dreifache norwegische Nationalspieler unter anderem mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Der Außenstürmer stand in der Mitte November beendeten Spielzeit der norwegischen Eliteserien für Glimt 15 Mal auf dem Platz und steuerte vier Tore und sechs Vorlagen bei.