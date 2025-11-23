Ducksch stichelt gegen Werder

Marvin Ducksch hegt offenbar noch Groll gegenüber Werder Bremen. Bei der ‚Bild‘ verpasst der Stürmer seinem Ex-Verein eine kleine Spitze: „Ich fühle mich richtig wohl hier. Was mir sehr wichtig ist: Ich spüre seit Minute eins eine sehr starke Wertschätzung der Fans und allen im Klub. Sie vertrauen mir. Das bekomme ich zu spüren. Es ist anders als es zuletzt bei Werder war.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 31-Jährige war im Sommer nach vier Jahren an der Weser für zwei Millionen Euro Richtung Birmingham City in die englische Championship weitergezogen. Am Osterdeich wurde trotz der guten Scorerausbeute nicht mehr mit Ducksch geplant. Am gestrigen Samstag erzielte er gegen Norwich City (4:1) seine ersten beiden Treffer für Birmingham.