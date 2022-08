Ismaily unterschreibt in Lille

Der OSC Lille kann nach dem Abgang von Renato Sanches zu Paris St. Germain auch einen Zugang vermelden. Wie der französische Erstligist mitteilt, unterzeichnet Linksverteidiger Ismaily einen Vertrag bis 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Bis Ende Juni spielte der 32-jährige Brasilianer bei Shakthar Donetsk in der Ukraine. Zudem gehörte Ismaily in der Vergangenheit zum Aufgebot der brasilianischen Nationalmannschaft, kam für die Seleção aber in keinem Pflichtspiel zum Einsatz.