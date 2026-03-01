Frustsieg für Goretzka: Eine Bayern-Karriere im Ausklang

Im Winter hätte Leon Goretzka die Möglichkeit gehabt, bei Atlético Madrid zu unterschreiben. Alle Beteiligten kamen nach dem Vorstoß der Rojiblancos aber zu dem Ergebnis, dass der 31-Jährige die Saison beim FC Bayern beenden wird. Für den 67-fachen Nationalspieler wird eine extrem erfolgreiche Zeit an der Säbener Straße zu Ende gehen.

Umso heißer wirkte Goretzka im Vorfeld auf das gestrige Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:2). Als gebürtiger Bochumer und ehemaliger Schalke-Spieler eine emotionale Begegnung. Am Mittwoch vor dem Spiel sagte er als Gast auf einer Gala in München: „Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Spiel. Ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus Bochum und dementsprechend sind die Spiele gegen den BVB für mich schon immer etwas Besonderes gewesen. Das hat sich jetzt mit der Zeit bei Bayern auch nicht geändert. Für mich ist es immer noch ein Derby und ich bin heiß auf das Spiel.“

Enttäuschender Kurzeinsatz gegen Dortmund

Dass der Achter erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit eingewechselt wurde, sorgte nachvollziehbar nicht für Freude bei Goretzka. Es war ein Sinnbild für die vergangenen zwei Jahre im Bayern-Trikot, in denen der im Team hoch angesehene Mittelfeldspieler viele Widerstände überkommen musste.

Unter Thomas Tuchel galt Goretzka schon als aussortiert, er sollte den Verein verlassen. Auch als Vincent Kompany für Tuchel übernahm, wurde dem Belgier vom Management nahegelegt, nicht mehr allzu konkret mit Goretzka zu planen. Doch Kompany ließ die Tür für den Box-to-Box-Spieler offen. Der nutzte die Chance, legte einen hohen Grad an Professionalität an den Tag und stand zur Belohnung in der laufenden Spielzeit 19 Mal in der Bundesliga-Startelf.

Viele Optionen

Dennoch steht fest, dass im Sommer Schluss ist. Goretzka darf ablösefrei gehen und den Herbst seiner Karriere bei einem anderen Verein verbringen. Hierfür bieten sich einige Optionen für den Rechtsfuß. Das hat auch damit zu tun, dass er seit seiner Rückstufung in der Kaderhierarchie immer seine Leistung brachte.

Der Weg nach Madrid, um mit Verspätung doch noch unter Diego Simeone zu spielen, ist nicht verbaut. Atleti zeigt weiter Interesse an Goretzka. Darüber hinaus hat Bayer Leverkusen Kontakt zu seinen Beratern aufgenommen. Andere Topklubs wie der FC Arsenal, die beiden Mailänder Vereine AC und Inter sowie Juventus Turin, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur wurden mit Goretzka in Verbindung gebracht.

Derzeit ist es noch möglich, dass Goretzka seine Zelte in der bayerischen Landeshauptstadt als Triple-Sieger abbricht. Aktuell schmücken seinen Trophäenschrank sechs Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege und jeweils ein Champions League-, ein UEFA Supercup- und ein Klub-Weltmeistertitel. Goretzka ist längst Teil der erfolgreichen Bayern-Historie und hat seine Fußstapfen an der Säbener Straße hinterlassen. Auch wenn seine letzten beiden Jahre beim deutschen Rekordmeister nicht aus purer Freude und Glück bestehen.