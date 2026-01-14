Kiel schnappt sich Jakupovic

Holstein Kiel verstärkt die eigene Angriffsreihe. Wie die Störche bekanntgeben, wechselt Aldin Jakupovic von NK Bravo an die Förde und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei rund 450.000 Euro. Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe freut sich über den Coup: „Aldin zeichnen neben seiner auffälligen Geschwindigkeit zudem ein beidfüßiger Torabschluss und Durchsetzungsstärke aus. Er bekommt bei uns die Zeit, sich in Ruhe einzuleben. Er wird als Herausforderer auf der Stürmerposition unseren Kader weiter verstärken.“

Der Zweitligist sticht mit der Verpflichtung des 19-Jährigen mehrere namhafte Interessenten aus. Unter anderem Hannover 96, Sturm Graz und die Queens Park Rangers wollten das Sturm-Juwel, das nun für die Kieler auf Torejagd geht.