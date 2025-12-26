Menü Suche
Union: Neuer Interessent für Leite

von Luca Hansen - Quelle: Mirko Di Natale
Diogo Leite jubelt @Maxppp

Diogo Leite weckt weiter Begehrlichkeiten. Laut dem italienischen Journalisten Mirko Di Natale befasst sich Juventus Turin mit dem Innenverteidiger. Auch der AC Florenz und der FC Bologna haben den Linksfuß im Blick. Zuletzt hatte der FC Barcelona die Spur des 26-Jährigen aufgenommen.

Zwar ist der Portugiese in der Dreierkette von Union Berlin gesetzt, seinen auslaufenden Vertrag möchte Leite aber nicht verlängern. Der Winter bietet für die Eisernen also die letzte Möglichkeit, ihn zu Geld zu machen.

