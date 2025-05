XXL-Angebot: Wird Inzaghi doch schwach?

Erfolgstrainer Simone Inzaghi lässt nur wenige Tage vor dem Champions League-Finale gegen Paris St. Germain (Samstag, 21 Uhr) seine Zukunft bei Inter Mailand offen. Gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘ bestätigt der 49-Jährige indirekt, dass ihm der saudi-arabische Klub Al Hilal 50 Millionen Euro für einen Zweijahresvertrag offeriert hat, will aber nicht verraten, ob er dieses Angebot annehmen wird: „Ich habe Angebote aus Italien, dem Ausland und Saudi-Arabien. Jetzt konzentrieren wir uns auf Samstag. Am Tag danach werden wir, wie wir es immer getan haben, mit den Klubbesitzern reden, und zwar mit einem einzigen Ziel: Inters Erfolg.“

Dass der ehemalige Mittelstürmer trotz des großen Interesses seinen bis 2026 befristeten Kontrakt bei den Nerazzurri verlängert, sei nicht ausgeschlossen. Ein Verbleib in der Domstadt hänge aber stark von dem Angebot der Inter-Bosse ab. Inzaghi fordert dem Bericht zufolge einen Vertrag bis 2028 und eine Gehaltserhöhung von fünf auf mindestens 6,5 Millionen Euro. Zudem verlangt der Coach, der die Titelverteidigung in der Serie A in diesem Jahr nur knapp verpasst hat, größere finanzielle Mittel beim Aufbau einer neuen Mannschaft, die erneut den Scudetto holen kann. Inter-Präsident Giuseppe Marotta zeigt sich der Sportzeitung gegenüber optimistisch, dass der Trainer bleibt: „Ich bin zuversichtlich. Die Beziehung zu Inzaghi ist optimal, für mich ist die Erfolgsschiene bei Inter mit ihm noch nicht zu Ende. Ich hoffe, dass wir zusammen weitermachen können.“