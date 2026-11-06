Paris St. Germain und Real Madrid beschäftigen sich offenbar mit einer Verpflichtung von Zion Suzuki (24). Das berichtet das englische Portal ‚Teamtalk‘. Der japanische Nationaltorhüter stand bereits im vergangenen Sommer auf dem Wunschzettel der Pariser, die sich letztlich jedoch gegen einen Transfer entschieden. Stattdessen wechselte der 24-Jährige für rund 30 Millionen Euro zu Aston Villa.

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Aufgrund seiner überzeugenden Auftritte für die Villans bleibt Suzuki in Paris weiterhin ein Thema. Auch Real Madrid soll den Schlussmann beobachten, da die Königlichen langfristig nach einem Nachfolger für Thibaut Courtois (34) suchen. Bei Aston Villa steht der Japaner noch bis 2031 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abschied könnte deshalb teuer werden: Sollte Suzuki bereits im kommenden Sommer wechseln, könnte er laut ‚Teamtalk‘ zum „teuersten Torhüter der Fußballgeschichte“ avancieren.