Noch ist nicht klar, ob Louey Ben Farhat (20) vorzeitig von seiner Leihe zum Karlsruher SC zum SC Freiburg zurückbeordert wird. Das betont SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach gegenüber dem ‚kicker‘: „Es ist bisher nicht nach Wunsch gelaufen und gerade ist Louey angeschlagen. Es ist aber noch gar nichts entschieden worden, weil auch noch keine tiefergehenden Gespräche mit dem KSC und der Spielerseite stattgefunden haben.“ Am gestrigen Donnerstag wurde berichtet, dass die frühzeitige Rückkehr des Angreifers beschlossene Sache sei, dem ist offenbar nicht so.

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Anfang September hatten die Breisgauer Ben Farhat für zehn Millionen Euro vom KSC verpflichtet und direkt wieder zurückverliehen. Wie Hartenbach bestätigt, hat sich Freiburg für die Winterpause das Recht auf einen Leihabbruch in den Vertrag schreiben lassen. Zum damaligen Zeitpunkt mussten die Breisgauer damit rechnen, dass sowohl Yuito Suzuki (25) als auch Keisuke Goto (21) zu Jahresbeginn für den Asien-Cup abgestellt werden müssen. Dieser wurde jedoch wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten auf Dezember 2027 verlegt. Wie es mit Ben Farhat weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen nach den geplanten Gesprächen zeigen.