Nürnberg-Quartett soll gehen

Der 1. FC Nürnberg möchte im Winter vier Spieler loswerden. Linksverteidiger Danilo Soares (34), Offensivakteur Benjamin Goller (26), Innenverteidiger Ondrej Karafiat (31) und Ersatzkeeper Michal Kuckucka (23) sollen den Verein verlassen, berichtet die ‚Bild‘. „Benni und Danilo wissen schon seit Sommer, dass wir in Verhandlungen gehen würden“, sagt Sportchef Joti Chatzialexiou gegenüber dem Boulevardblatt.

Zwei Akteure, die unzufrieden mit ihren Einsatzzeiten sind, werden dagegen überraschend am Valznerweiher bleiben: Innenverteidiger Robin Knoche (33) und Mittelfeldakteur Tom Baack (26). „Bei Robin stellt sich die Frage nicht, er ist wichtig für uns. Wir wollen weiterhin einen guten und breiten Kader haben. Auch bei Tom steht das außer Frage. Er ist jemand, der im Training immer Gas gibt und zuletzt bewiesen hat, dass er gute Spiele machen kann“, so Chatzialexiou.