Traoré verlässt Aston Villa

Aston Villa lässt Bertrand Traoré ziehen. Der Flügelspieler wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum türkischen Erstligisten Basaksehir. Über eine mögliche Kaufoption machen die Villans keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Traoré kam in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur in neun Partien zum Einsatz. An einem Treffer war der 26-jährige Flügelspieler nicht beteiligt. Der Vertrag des Nationalspielers von Burkina Faso bei Aston Villa läuft noch bis 2024.