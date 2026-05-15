Weltmeisterschaft
Ex-BVB-Duo in Belgiens WM-Kader
@Maxppp
Der belgische Fußballverband hat sein WM-Aufgebot bekanntgegeben. Aus der Bundesliga ist der Frankfurter Arthur Theate (25) dabei. Angeführt wird die Mannschaft von Superstar Kevin De Bruyne (34/SSC Neapel).
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Auch langjährige Weggefährten des Spielmachers sind nach wie vor dabei, so etwa die bei ehemaligen Dortmunder Thomas Meunier (34) und Axel Witsel (37).
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