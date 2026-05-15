Menü Suche
Kommentar
Offiziell Weltmeisterschaft

Ex-BVB-Duo in Belgiens WM-Kader

von Lukas Hörster
Axel Witsel 22 @Maxppp

Der belgische Fußballverband hat sein WM-Aufgebot bekanntgegeben. Aus der Bundesliga ist der Frankfurter Arthur Theate (25) dabei. Angeführt wird die Mannschaft von Superstar Kevin De Bruyne (34/SSC Neapel).

Unter der Anzeige geht's weiter
defaultAltAttribute

Auch langjährige Weggefährten des Spielmachers sind nach wie vor dabei, so etwa die bei ehemaligen Dortmunder Thomas Meunier (34) und Axel Witsel (37).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Belgien
BVB
Axel Witsel
Thomas Meunier

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Belgien Flag Belgien
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Axel Witsel Axel Witsel
Thomas Meunier Thomas Meunier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert