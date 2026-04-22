Schalke: Das ist Dzekos Comeback-Plan

Beim FC Schalke geht man nach aktuellem Stand der Dinge davon aus, dass Edin Dzeko (40) in der laufenden Saison nochmal zum Einsatz kommt. Laut der ‚Sport Bild‘ sieht der Comeback-Plan vor, dass der bosnische Torjäger am vorletzten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg (9. Mai, 20:30 Uhr) auf den Platz zurückkehrt. Im besten Fall sei sogar ein Einsatz gegen Fortuna Düsseldorf eine Woche vorher (2. Mai, 20:30 Uhr) möglich.

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Dzeko hatte sich Ende März im siegreichen WM-Playoff-Spiel gegen Italien an der Schulter verletzt und unter anderem ein Band gerissen. Inzwischen ist der Goalgetter wieder ins Lauftraining eingestiegen, abzuwarten bleibt aber, wie die Schulter auf Zweikämpfe reagiert.