Messi-Gespräche nach der WM

Paris St. Germain will die Vertragsgespräche mit Lionel Messi im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Katar aufnehmen. „Wir haben vereinbart, nach der WM darüber zu sprechen, aber beide Seiten sind sehr zufrieden“, sagt PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi bei ‚Sky‘, „er ist sehr glücklich bei PSG, das sieht man bei der Nationalmannschaft – er hat in dieser Saison fantastisch für uns gespielt.“

Messis Vertrag beim Scheichklub endet nach der Saison, zudem existiert eine Option für ein weiteres Jahr. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, der 35-Jährige werde zeitnah bei Inter Miami unterschreiben. Dies dementierte allerdings sein Vertreter Marcelo Méndez: „Es gibt keine Verhandlungen, dass Lionel in der nächsten Saison zu Inter Miami wechselt.“

