HSV droht Verlust von Leistungsträgern

Sollte dem Hamburger SV die Rückkehr in die Bundesliga nicht gelingen, könnte der Klub wichtige Säulen der Mannschaft verlieren. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, besitzen Jeremy Dudziak (24) und Sonny Kittel (27) eine Ausstiegsklausel für den Fall eines Nicht-Aufstiegs. Für rund drei Millionen könnte Dudziak gehen, sein Kollege Kittel ist mit 2,5 Millionen sogar noch günstiger.

Beide Spieler sind im Team von Trainer Dieter Hecking absolute Leistungsträger. Mittelfeldspieler Dudziak (Vertrag bis 2022) absolvierte bis zu seiner Knieverletzung im Februar 23 von 24 möglichen Pflichtspielen. Im vergangenen Sommer war auch Hertha BSC an ihm interessiert. Kittel ist Topscorer bei den Rothosen und steht bei zwölf Treffern und vier Assists in 26 Einsätzen. Der Offensivspieler ist vertraglich noch bis 2023 an den HSV gebunden.