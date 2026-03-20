Bayern offen für Davies-Verkauf?

Kurz nachdem sich Alphonso Davies und der FC Bayern im Februar 2025 auf eine Vertragsverlängerung bis 2030 geeinigt hatten, riss sich der Linksverteidiger das Kreuzband. Seit seinem Comeback Ende des Jahres kommt der 25-Jährige wegen mehrerer Blessuren nicht richtig in Tritt, zuletzt erlitt er im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (6:1) eine Zerrung im Oberschenkel.

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Die Verletzungsanfälligkeit des pfeilschnellen Kanadiers macht den Bayern wohl zunehmend Sorgen. Offenbar so sehr, dass der deutsche Rekordmeister im Sommer Verstärkung für die linke Abwehrseite an Bord holen könnte.

Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ ordnet ‚Bild‘-Fußballchef Christian Falk ein: „Dieses Verletzungsthema beschäftigt die Bayern. Es waren sehr, sehr viele zuletzt. Er hat einen Super-Mega-Vertrag bekommen. Und eigentlich dachte man, diese Baustelle auf links hat man geschlossen. […] Es ist nicht ausgeschlossen, dass auf der Position noch was passiert.“

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Davies-Verkauf für Bayern denkbar?

Steht Davies daher vor einer ungewissen Zukunft in München? Auf seinem Portal ‚cfbayerninsider.com‘ berichtet Falk, dass die Bayern-Bosse ein lukratives Angebot für den 58-fachen Nationalspieler zumindest diskutieren würden.

Sollten die Bayern Alphonso Davies verkaufen? Ja, wenn der Preis stimmt Nein, man muss ihm vertrauen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kürzlich kamen Berichte über ein Interesse von Manchester United auf. Falk bestätigt die Avancen des Premier League-Schwergewichts, ein konkretes Angebot gebe es bislang allerdings nicht. Auch erkundigt haben sich die Red Devils noch nicht, wie aus dem ‚Bayern Insider‘ hervorgeht.