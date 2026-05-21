Bundesliga-Quartett in Tschechiens vorläufigem WM-Kader

Tschechiens Nationaltrainer Miroslav Koubek setzt im Vorfeld der anstehenden Weltmeisterschaft auf ein Quartett aus dem deutschen Oberhaus. Wie der Verband offiziell verkündet, sind die Hoffenheimer Vladimir Coufal (33), Adam Hlozek (23) und Robin Hranac (26) sowie Patrik Schick (30) von Bayer Leverkusen Teil des vorläufigen WM-Aufgebots.

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Insbesondere die Nominierung von Hložek überrascht, da der 23-Jährige in dieser Saison aufgrund eines Kahnbeinbruchs und einer schwerwiegenden Wadenverletzung auf lediglich fünf Pflichtspieleinsätze kam. Mit Matej Kovar (26), David Jurasek (25) und Routinier Vladimir Darida (35) stehen zudem drei ehemalige Bundesligaspieler im Kader. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Tomás Soucek (31) von West Ham United.