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Premier League

Liverpool sichert sich Nyoni

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
Trey Nyoni vom FC Liverpool @Maxppp
Fenerbahce 3-2 Liverpool

Der FC Liverpool macht bei Trey Nyoni Nägel mit Köpfen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der 19-jährige Mittelfeldspieler vor der Vertragsverlängerung über 2030 hinaus. Damit einher geht eine stattliche Gehaltserhöhung.

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Nyoni ist mittlerweile fester Bestandteil des Profikaders der Reds. Beim heutigen Champions League-Spiel bei Fenerbahce (18:45 Uhr) steht der englische Junioren-Nationalspieler zum dritten Mal in Folge in der Startelf der Reds. In der 25. Minute erzielte er das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1, durch das er zum zweitjüngsten Torschützen in Liverpools Champions League-Geschichte wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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