Premier League
United macht bei 45-Millionen-Zugang alles klar
@Maxppp
Manchester United holt Verstärkung für die Mittelfeldzentrale an Bord. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Red Devils eine vollständige Einigung über den Transfer von Éderson erzielt. Inklusive Boni fließen 45 Millionen Euro an Atalanta Bergamo.
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Der 26-Jährige werde sich zeitnah dem obligatorischen Medizincheck unterziehen, um den Wechsel zu finalisieren. In Manchester unterschreibt Éderson laut ‚The Athletic‘ einen Vierjahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr.
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