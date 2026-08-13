Top-Angebot für Schroers

Der 1. FC Nürnberg hat die Offerte für Mika Schroers noch einmal deutlich erhöht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Franken ihr Angebot auf über eine Million Euro aufgestockt und damit die Forderungen von Alemannia Aachen wohl mehr oder weniger erfüllt. Das Angebot wurde zwar noch nicht angenommen, bietet dem Bericht zufolge aber eine sehr gute Verhandlungsbasis.

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Schroers war 2025 auf Leihbasis von Arminia Bielefeld zum Drittligisten gewechselt, ehe er in diesem Sommer per Kaufoption für 150.000 Euro fest verpflichtet wurde. Dank seiner 32 Scorerpunkte (21 Tore, elf Vorlagen) in der vergangenen Saison hat sich der Offensivakteur für höhere Aufgaben empfohlen. Mit den Nürnbergern ist sich der 24-Jährige bereits seit Längerem einig.