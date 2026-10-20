BVB: Heißer Zweikampf um Nmecha?

Neben dem FC Liverpool behält allem Anschein nach auch Manchester United die Situation von Felix Nmecha (26) im Blick. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge denken beide englischen Schwergewichte sogar über einen Vorstoß beim Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nach.

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In Liverpool genießt eigentlich die Verpflichtung von Alex Scott (23/AFC Bournemouth) Priorität, der Engländer wird aber unter anderem auch vom FC Chelsea gejagt. Nmecha wird entsprechend als Plan B angesehen.

Die Red Devils wiederum sollen schon Kontakt aufgenommen haben, um einen Transfer des deutschen Nationalspielers (14 Länderspiele) auszuloten. Interessant: Ausgerechnet die beiden großen Vereine aus Manchester sollen eine große Anziehungskraft auf Nmecha ausüben, der von 2008 bis 2021 bei City ausgebildet worden war.

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Klausel mit Ablaufdatum

Ab 2027 sind den Dortmundern jedenfalls die Hände gebunden – dann besitzt Nmecha eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen, 2028 wären 70 Millionen fällig. Im kommenden Jahr müsste der Passus bis Ende Juni gezogen werden, danach wäre die Summe frei verhandelbar.