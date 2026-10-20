Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

BVB: Heißer Zweikampf um Nmecha?

Felix Nmecha weckt insbesondere in der Premier League Begehrlichkeiten. Zwei Spitzenteams denken jetzt über einen Vorstoß nach.

von Julian Jasch - Quelle: Teamtalk
1 min.
Felix Nmecha stemmt die Hände in die Hüften @Maxppp

Neben dem FC Liverpool behält allem Anschein nach auch Manchester United die Situation von Felix Nmecha (26) im Blick. Einem Bericht von ‚Teamtalk‘ zufolge denken beide englischen Schwergewichte sogar über einen Vorstoß beim Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Liverpool genießt eigentlich die Verpflichtung von Alex Scott (23/AFC Bournemouth) Priorität, der Engländer wird aber unter anderem auch vom FC Chelsea gejagt. Nmecha wird entsprechend als Plan B angesehen.

Die Red Devils wiederum sollen schon Kontakt aufgenommen haben, um einen Transfer des deutschen Nationalspielers (14 Länderspiele) auszuloten. Interessant: Ausgerechnet die beiden großen Vereine aus Manchester sollen eine große Anziehungskraft auf Nmecha ausüben, der von 2008 bis 2021 bei City ausgebildet worden war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klausel mit Ablaufdatum

Ab 2027 sind den Dortmundern jedenfalls die Hände gebunden – dann besitzt Nmecha eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen, 2028 wären 70 Millionen fällig. Im kommenden Jahr müsste der Passus bis Ende Juni gezogen werden, danach wäre die Summe frei verhandelbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
Liverpool
ManCity
Felix Nmecha

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Liverpool Logo FC Liverpool
ManCity Logo Manchester City FC
Felix Nmecha Felix Nmecha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert