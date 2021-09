Neue Verträge für Büskens & Asamoah

Der FC Schalke 04 setzt weiterhin auf Gerald Asamoah und Mike Büskens. Wie die Knappen offiziell mitteilen, wurden die Verträge des Duos jeweils bis 2024 verlängert. Asamoah, der nach seiner Spielerkarriere bereits seit 2015 in verschiedenen Positionen tätig ist, fungiert inzwischen als Leiter Lizenz, Klub-Legende Büskens assistiert seit Jahresanfang Cheftrainer Dimitrios Grammozis.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Asa und Buyo leben diesen Club rund um die Uhr, leiden und fiebern mit jeder Faser ihres Körpers mit, wenn es auf dem Rasen um Punkte geht. Sie sind in dieser Hinsicht absolute Vorbilder für unsere Profis“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder, „darüber hinaus sind sie auch in ihren Fachbereichen exzellent und dazu in ihrem Auftreten und Handeln authentisch. Wir freuen uns sehr, noch viele weitere Jahre mit ihnen zusammenzuarbeiten.“