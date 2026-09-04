Bayer Leverkusen sucht weiterhin nach einem Abnehmer für Jonas Hofmann. Seit rund einer Woche hat der 34-Jährige ein lukratives Angebot von Al Shabab vorliegen. Laut der ‚Bild‘ ist der saudische Klub nach wie vor sehr an einer Zusammenarbeit interessiert.

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Hofmann befinde sich in Gesprächen mit dem Wüstenklub, habe sich aber noch nicht endgültig festgelegt. Bayer würde den Offensivakteur ein Jahr vor Vertragsende dem Bericht zufolge ablösefrei ziehen lassen, um drei Millionen Euro an Gehalt zu sparen.

Der ‚Bild‘ zufolge haben die Rheinländer einen Hofmann-Abgang bei der Kaderplanung schon einkalkuliert. Dass der gebürtige Heidelberger kein Bestandteil des Aufgebots für die Europa League ist, verwundert daher nicht.

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Diaby noch dazu

Auch in der Bundesliga ist die Aussicht auf Spielminuten angesichts der großen Konkurrenz und der jüngsten Verpflichtung von Moussa Diaby (27) schlecht. Heißt die Lösung Saudi-Arabien?