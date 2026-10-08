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Serie A

Nach Herz-OP: Gute Nachrichten bei McTominay

von Martin Schmitz - Quelle: sscnapoli.it
Scott McTominay (l.) im Zweikampf @Maxppp

Scott McTominay (29) steht nach seiner überstandenen Herz-Operation vor dem Comeback für die SSC Neapel. Das teilen die Gli Azzurri offiziell mit: „Scott McTominay unterzog sich weiteren Untersuchungen, die ergaben, dass er bereit zu spielen ist. Deshalb hat der Spieler das Training mit der Mannschaft wieder aufgenommen.“

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Der Kapitän der schottischen Nationalmannschaft hatte sich in Manchester wegen einer Herzrhythmusstörung einem operativen Eingriff unterzogen und war deshalb seit Ende August ausgefallen. Ob der dynamische Mittelfeldspieler bereits am Samstag (20:45 Uhr) gegen Frosinone Calcio zum Einsatz kommen kann, steht derzeit noch nicht fest.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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