BVB-Zugang: Veermans großes Glück

Erstmals seit der Europameisterschaft 2024 wurde Joey Veerman in dieser Länderspielpause wieder für die niederländische Nationalmannschaft berufen. Dabei feierte der zentrale Mittelfeldspieler in den vergangenen zwei Jahren mit der PSV Eindhoven als Leistungsträger jeweils die Meisterschaft in der Eredivisie. Erst mit seinem Wechsel im Sommer zu Borussia Dortmund verdiente sich der 27-Jährige nun jedoch wieder das Ticket für Oranje.

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Der Wechsel in die Bundesliga ist allerdings nicht alleine dafür verantwortlich, dass Veerman sein Heimatland wieder repräsentieren darf. Auch der neue Bondscoach Xavi hat seinen Anteil daran. „Ich denke, Joey Veerman dürfte sehr froh sein, dass Xavi Nationaltrainer geworden ist“, ordnet der frühere Nürnberg- und Bochum-Trainer Gertjan Verbeek im Interview mit ‚FCUpdate‘ ein und schiebt nach: „Er sieht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen sich und Joey. Er ist der Mann für den Steilpass und die überraschenden Wendungen im Spiel. Er sieht Dinge, die vielen anderen verborgen bleiben.“

Es ist diese Xavi-ähnliche Spielweise, die der Elftal extrem guttut. Gegen Deutschland (1:1) wurde der BVB-Star erst in der 57. Minute eingewechselt, riss das Spiel jedoch sofort an sich und kreierte vier Chancen für seine Mitspieler. Im zweiten Nations League-Spiel gegen Serbien (2:1) wurde Veerman mit einem Startelfeinsatz belohnt und wusste erneut zu überzeugen. Der Rechtsfuß kreierte die meisten Chancen und verzeichnete zudem die meisten Ballkontakte auf dem Feld.

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Die niederländischen Experten zeigen sich begeistert von Veerman. Rafael van der Vaart lobt ihn in den höchsten Tönen: „Was das Passspiel angeht, ist Veerman mit Abstand der Beste. Jetzt beweist er auch in Dortmund, dass er nur einen kleinen Schritt machen musste, um den nächsten zu erreichen.“ Trainer-Legende Guus Hiddink forderte für den 18-fachen Nationalspieler in der Sendung ‚De Oranjezondag‘ eine Startelfgarantie: „Im Prinzip sollte er immer in der Startelf sein. Er ist der Mann mit der nötigen mentalen Stärke. Er achtet einfach darauf, ob sich die Spieler gut bewegen. Wenn sie sich im richtigen Moment bewegen, hat er die Fähigkeiten, sie effektiv in Szene zu setzen.“

Am heutigen Donnerstag trifft die Niederlande auf Deutschland-Schreck Griechenland (20:45 Uhr). Veerman darf sich aufgrund seiner hervorragenden Leistungen bisher berechtigte Hoffnung auf einen weiteren EInsatz von Beginn an machen und wird dabei auf ein besseres Ergebnis als das seiner deutschen BVB-Kollegen hoffen.

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Kopfschmerzen für Kovac

Bei Borussia Dortmund ist man über die Formstärke des Neuzugangs natürlich hocherfreut. Rund 22 Millionen Euro überwies der Vizemeister an die PSV, um Veerman zu verpflichten, der sich schnell etablierte. Für den BVB-Coach bringt das mit Blick auf die Aufstellung allerdings auch ein Luxusproblem mit sich. Aktuell präsentieren sich neben dem Niederländer nämlich auch Felix Nmecha (25) und Jobe Bellingham (21) in guter Verfassung. Alle drei lassen sich im 3-4-2-1-System von Kovac jedoch nur schwer gleichzeitig unterbringen.

Kovac ist sich der außergewöhnlichen Qualitäten seines Schützlings bewusst: „Er ist technisch richtig stark am Ball. Deshalb haben wir ihn verpflichtet, damit wir in diesen engen Räumen Lösungen finden, wenn der Druck des Gegners so groß ist“, erklärte der 54-Jährige auf der Pressekonferenz nach der Bundesligapartie gegen die TSG Hoffenheim (3:2). Dass sich Veerman binnen weniger Wochen sowohl bei den Schwarz-Gelben als auch im Nationalteam in den Fokus gespielt hat, liegt also auch an der Bewunderung seiner Trainer.