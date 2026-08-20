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Bundesliga

Spannende Lösung bei Atubolu?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Noah Atubolu nach dem EL-Finale mit dem SC Freiburg @Maxppp

Verlängert Noah Atubolu (24) doch noch seinen Vertrag beim SC Freiburg? Die ‚Bild‘ berichtet zumindest von dem Gedankenspiel im „Freiburger Umfeld“, den Keeper zunächst bis 2028 zu binden, um ihn anschließend direkt an Eintracht Frankfurt zu verleihen – mitsamt Kaufoption respektive Kaufpflicht.

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Die „Notlösung“, wie es die ‚Bild‘ beschreibt, könnte sich für sämtliche Parteien als Win-win-Situation herausstellen. Die Hessen würden Atubolu, der sich kürzlich aufgrund falscher Versprechen von seiner Berateragentur trennte, gerne als neue Nummer eins installieren. Der deutsche U21-Nationalkeeper selbst soll sich den Wechsel gut vorstellen können. Allen voran die 15-Millionen-Forderung der Freiburger stellt aber ein Problem dar, das mittels Leihgeschäft aufgeschoben werden könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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