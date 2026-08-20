Spannende Lösung bei Atubolu?

Verlängert Noah Atubolu (24) doch noch seinen Vertrag beim SC Freiburg? Die ‚Bild‘ berichtet zumindest von dem Gedankenspiel im „Freiburger Umfeld“, den Keeper zunächst bis 2028 zu binden, um ihn anschließend direkt an Eintracht Frankfurt zu verleihen – mitsamt Kaufoption respektive Kaufpflicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die „Notlösung“, wie es die ‚Bild‘ beschreibt, könnte sich für sämtliche Parteien als Win-win-Situation herausstellen. Die Hessen würden Atubolu, der sich kürzlich aufgrund falscher Versprechen von seiner Berateragentur trennte, gerne als neue Nummer eins installieren. Der deutsche U21-Nationalkeeper selbst soll sich den Wechsel gut vorstellen können. Allen voran die 15-Millionen-Forderung der Freiburger stellt aber ein Problem dar, das mittels Leihgeschäft aufgeschoben werden könnte.