BVB-Gerüchte um Sancho nehmen Fahrt auf

Nutzt Borussia Dortmund im Sommer die Gunst der Stunde und holt einen verlorenen Sohn zurück? Laut ‚Teamtalk‘ ist der BVB tatsächlich bereit, Jadon Sancho im Sommer ein Vertragsangebot vorzulegen.

Aktuell ist der 25-jährige Offensivmann an Aston Villa verliehen. Sein Vertrag bei Manchester United läuft aus, von einer Option zur Verlängerung wollen die Red Devils angesichts des 15-Millionen-Gehalts des Spielers keinen Gebrauch machen. Entsprechend kommt Sancho im Sommer ablösefrei auf den Markt.

Sollte sich der BVB um eine Rückkehr von Jadon Sancho bemühen?

Neben dem BVB hat der spielstarke Rechtsfuß aber noch weitere Optionen. Bei Aston Villa schaffte er es zuletzt in die Stammelf, sodass der Klub aus Birmingham nun über eine Festverpflichtung nachdenkt. Andere Spuren führen laut ‚TEAMtalk‘ nach Italien, wo der AC Mailand, die SSC Neapel und Atalanta Bergamo Interesse zeigen.

Sanchos BVB-Vergangenheit

Sancho spielte zwischen 2017 und 2021 beim BVB stark auf und ging dann für 85 Millionen Euro Ablöse nach Manchester. In der Rückrunde 2023/24 kehrte er erstmals nach Dortmund zurück und war als Leihspieler Teil der Truppe, die es bis ins Champions League-Finale gegen Real Madrid (0:2) schaffte. Bis heute gibt es immer wieder Gerüchte um eine neuerliche Reunion. Im Sommer ist die Chance groß wie nie, denn Sanchos Gehalt kann neu verhandelt werden.