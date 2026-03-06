Im Sommer: Ausverkauf bei Hoffenheim?

Die TSG Hoffenheim will sich gegen einen Aderlass im kommenden Sommer stemmen. Sportgeschäftsführer Andreas Schicker sagte auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag zu möglichen Verkäufen im Sommer: „Die Befürchtung habe ich nicht. Wir müssen ein Verein sein, der wieder Transfererlöse generiert. Das ist unser Weg, eine gewisse Veränderung ist auch nötig, das ist meine Erfahrung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die TSG spielt aktuell eine herausragende Saison und um die Champions League mit. Spieler wie Tim Lemperle (24) und Fisnik Asllani werden von Top-Klubs umworben: „Es wird nicht den totalen Ausverkauf geben, das kann ich vorwegnehmen. Aber eine gesunde Veränderung wird es definitiv geben. Das braucht es auch“, so Schicker. Der Österreicher äußerte sich auch zu Grischa Prömel (31), der im Sommer dem Vernehmen nach zum VfB Stuttgart wechselt: „Es ist keine finale, definitive Entscheidung gefallen“, dementierte Schicker die Meldungen.