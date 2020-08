Wolfsburg verpflichtet Lacroix

Der VfL Wolfsburg hat Maxence Lacroix verpflichtet. Wie die Wölfe bekanntgeben, unterschreibt der 20-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2024. Fünf Millionen Euro Sockelablöse fließen an den französischen Zweitligisten FC Sochaux.

Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer sagt: „Mit Maxence gehen wir unseren Weg konsequent weiter, talentierte, junge und hungrige Spieler nach Wolfsburg zu holen, die sich bei uns auf hohem Niveau weiterentwickeln und ihren nächsten Karriereschritt machen können. Er bringt alles mit, was es braucht, um sich in der Bundesliga durchzusetzen.“

Lacroix ist französischer Juniorennationalspieler. In der abgelaufenen Saison feierte er seinen Durchbruch in Sochaux, 20 Mal kam der 1,90 Meter große Rechtsfuß in der Ligue 2 zum Einsatz. Nun will er die nächsten Karriereschritte in Deutschland machen. „Gleich bei meinem ersten Besuch wusste ich, dass ich hier richtig bin und mich hier am besten weiterentwickeln kann“, lässt sich Lacroix zitieren.