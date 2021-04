United intensiviert Zaniolo-Bemühungen

Mittelfeldspieler Nicolò Zaniolo von der AS Rom könnte möglicherweise in der nächsten Saison in der Premier League auflaufen. Wie die italienische Zeitung ‚Il Messaggero‘ berichtet, intensiviert Manchester United seine Bemühungen um einen Sommertransfer des 21-Jährigen, der momentan noch an seinem zweiten Kreuzbandriss laboriert. Der Kontrakt des siebenfachen italienischen Nationalspielers läuft bis 2024.

Zaniolo steht seit 2018 beim Hauptstadtklub unter Vertrag. Zuvor spielte der Linksfuß für Inter Mailand. Bislang stehen für ihn 53 Serie A-Einsätze zu Buche, in denen er zehn Tore schoss und fünf weitere auflegte.