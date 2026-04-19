PSG: Marquinhos darf gehen

Dass Marquinhos seinen Vertrag bei Paris St. Germain erfüllt, ist keineswegs in Stein gemeißelt. Wie ‚L’Équipe‘ berichtet, würde der französische Champions League-Teilnehmer dem 31-jährigen Brasilianer keine Steine in den Weg legen, sollte er im Sommer eine neue Herausforderung suchen. Eigentlich ist Marquinhos noch bis 2028 vertraglich gebunden.

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Parallel dazu beschäftigen sich die Verantwortlichen von PSG mit möglichem Ersatz für den Mannschaftskapitän, der unter Trainer Luis Enrique nicht unumstritten ist. Seit dem 22. Spieltag stand der Routinier in der Liga nicht mehr auf dem Rasen. Dort erhielten Willian Pacho und Ilya Zabarnyi den Vorzug.