KSC: Kehrtwende um Schleusener

Der Karlsruher SC denkt über eine Vertragsverlängerung mit Fabian Schleusener (34) nach. Wie der ‚kicker‘ berichtet, war im Sommer noch kein neues Arbeitspapier vorgesehen. Doch nach einem starken Saisonstart mit sechs Toren in elf Ligaspielen soll nun zeitnah das Gespräch gesucht werden. „Wir werden in den nächsten Wochen intensiv in den Austausch gehen und sicherlich auch mit Fabian sprechen, ganz klar“, kündigte Direktor Profifußball Timon Pauls an.

Schleusener selbst sieht die Situation gelassen: „Das hat sich letzten Sommer von Vereinsseite ja komplett anders angehört.“ Der Stürmer fühlt sich in Karlsruhe sichtlich wohl und betont: „Ich fühle mich unfassbar wohl hier in der Mannschaft und mir macht es Spaß, vor unserer Kurve zu spielen.“