Einigung: Götze vor der Unterschrift

Eintracht Frankfurt kann bei Mario Götze (33) zeitnah Vollzug melden. ‚Sky‘ berichtet, dass sich beide Parteien auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags bis 2027 geeinigt haben. Der Deal sei in trockenen Tüchern, die Unterschrift werde in Kürze erfolgen.

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Die offizielle Verkündung wird in den kommenden Tagen erwartet, so der Bezahlsender weiter. Götze, der seit 2022 für die Eintracht aufläuft, nimmt für die Verlängerung dem Vernehmen nach Gehaltseinbußen in Kauf. Bei der gestrigen 1:2-Niederlage in Mainz stand der Weltmeister von 2014 nicht im Spieltagskader.